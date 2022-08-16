Trabzonspor Danimarka'da avantaj arıyor

Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmek isteyen Trabzonspor, dev organizasyona adım atmak için ilk sınavına bugün çıkıyor.

Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Danimarka’nın Kopenhag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Parken Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Trabzonspor, 24 Ağustos’ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Dört eksik var

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Hatayspor karşılaşması sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

Yeniler kadroda

Trabzonspor’da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.

Levante’den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis’ten stoper oyuncusu Marc Bartra’nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.