Trabzonspor'dan Visca için açıklama
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında sakatlık geçiren Edin Visca'nın sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edildiğini ve Boşnak futbolcunun ameliyat olduğunu duyurdu.
Spor 29.12.2022, 17:36
Kulüp doktoru Halil Polat, yaptığı açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edildiğini ve oyuncuya ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.
Polat, Edin Visca'nın bugün Acıbadem Maslak Hastanesinde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından ameliyatının gerçekleştirildiğini belirterek, "Bizim de eşlik ettiğimiz ameliyat başarılı bir şekilde geçmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
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