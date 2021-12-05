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Trabzonspor'dan tarihi galibiyet

Sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekorunu kırmış oldu.

Spor 05.12.2021, 01:27 05.12.2021, 01:35
Trabzonspor'dan tarihi galibiyet

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan bordo-mavili ekip, yenilmezlik serisini 27 maça çıkararak 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekorunu kırmış oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Anthony Nwakaeme ve 54. dakikada Marek Hamsik kaydetti. Ayrıca bordo-mavili takımda 8. dakikada başında açılma oluşan Cornelius oyuna devam edemedi.

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 8 galibiyet alan Trabzonspor puanını 39'a yükseltti. Adana Demirspor ise 20 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Trabzonspor 8'de 8 yaptı

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, oynadığı son 8 karşılaşmada 8 galibiyet aldı. Bordo-mavili ekip bu süreçte Kayserispor, Göztepe, Fenerbahçe, Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

Trabzonspor rekor kırdı

Sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekorunu kırmış oldu.

En uzun yenilmezlik serisi 29 maç

Trabzonspor’un uzun süreli namağlup serilerinde zirvede 2 efsane teknik direktör yer alıyor. Kulüp tarihinin şampiyon apoletli iki teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in 29 maçlık yenilgisizlik serisi bulunuyor. 1977-78 sezonunda görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı ve 1978-79 sezonunda görev alan Özkan Sümer yönetimindeki Trabzonspor, ligde 29 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

İlk yarıdan dakikalar

4. dakikada Balotelli’nin ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi.

26. dakikada Dorukhan’ın ceza sahası içinde penaltı noktasına doğru gönderdiği topa gelişen vuran Nwakaeme’nin yerden şutu direkten döndü. Dönen topla yeniden buluşan Nwakaeme bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

40. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içine giren Koita’nin vuruşunda top kaleci Muric’te kaldı.

45. dakikada Balotelli’nin kafayla indirdiği topla buluşan Svensson’un sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Akintola’nın sol taraftan ortasında arka direkte Bjarnason’un kale sahasına indirdiği topa Balotelli’nin kaleye yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

53. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında, ceza yayı üzerinde Balotelli'nin şutunda, top savunmada Berat Özdemir'den döndü.

54. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Nwakaeme'nin soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Hamsik, kaleci Muric'in yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

68. dakikada Vargas'ın ceza alanı ön çizgisi yakınından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına yatarak tehlikeyi önledi.

83. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında, Dorukhan Toköz'ün ters vuruşunda Uğurcan Çakır'ın çeldiği top üst direkten döndü. Daha sonra Uğurcan, tekrar tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

#Trabzonspor
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