Trabzonspor'dan sürpriz transfer: Lahtimi geliyor

Trabzonspor, Edin Visca'nın sakatlığı sonrası kanat bölgesine takviye yapıyor.

Bordo-mavililerin Fas takımı FUS Rabat'ta oynayan Montasser Lahtimi ve kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

İslami Dayanışma Oyunları nedeniyle Konya'da bulunan 21 yaşındaki oyuncunun bu akşam Trabzon'a geleceği ve resmi sözleşmeye imzayı atacağı kaydedildi.

Asıl pozisyonu sağ kanat olan, sol kanat ve 10 numarada da oynayabilen Lahtimi, kariyerinde çıktığı 48 maçta 7 gol atıp 8 de asist kaydetti.