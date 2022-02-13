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Trabzonspor'dan şampiyonluk yolunda dev adım

Trabzonspor, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 63'e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.

Spor 13.02.2022, 20:57 13.02.2022, 21:46
Trabzonspor'dan şampiyonluk yolunda dev adım

Spor Toto Süper Lig'de sahasında ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen lider Trabzonspor, bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasında puan farkını 12'ye çıkardı.

 Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.

Medical Park Stadı'nda yaklaşık 40 bin taraftarının desteğiyle oynadığı karşılaşmada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Visca kaydetti. Konuk takımın tek golü de Cikalleshi'den geldi.

Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 60'a yükseltirken İttifak Holding Konyaspor da bir maç eksiğiyle 48 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, rakibiyle puan farkını 12'ye çıkardı.

İlk Yarı

10. dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında, savunmanın arkasında Abdülkadir Ömür, topu kontrol edemeyince bordo-mavililer, bir fırsatı değerlendiremedi.

13. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Orta alandan aldığı top ile sol kanattan ilerleyen Cornelius'un pasında, ceza alanı içinde Visca, kontrol ederek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

22. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Sehic, sol direk köşesinden yatarak topu kornere çeldi.

23. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

27. dakikada Bytyqi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Rahmanovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

30. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışı sol tarafından kullandığı serbest atışta, top üst direğe çarparak auta gitti.

43. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Sehic, iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Dorukhan Toköz'ün arkaya aşırdığı topu Denswil tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada Trabzonspor'da Visca, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Nwakeme, sağ tarafında rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inerek topu altı pas çizgisinin hemen gerisindeki Visca'ya aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

77. dakikada Poku'nun soldan ortasında, Rahmanoviç'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek önemli bir tehlikeyi önledi.

83. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 1'e indirdi. Hadziahmetovic'in ortasında, topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi'nin, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 2-1

85. dakikada Bytqi'nin ceza alanı dış sol çaprazından şutunda top direğin az farkla yanından auta çıktı.

90+4. dakikada ceza alanı içinde Kouassi'nin yerden şutunda kaleci Sehic, iki hamlede topu yatarak kontrol etti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Maç sonu kolbastıyla kutladılar

Maç sonunda orta alanda toplanan Trabzonsporlu futbolcular, kolbastı oynayarak galibiyeti taraftarlarla kutladılar.

Bordo-mavili taraftarlar, daha sonra soyunma odasına giden Abdullah Avcı'yı da geri çağırdı. Sahaya dönen Avcı'nın selamladığı taraftarlar, 'seninle gurur duyuyoruz' şeklinde sevgi gösterilerinde bulundular.

Sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü

Trabzonspor, sahasındaki 341 günlük yenilmezlik serisini sürdürdü.

Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor'un devre arasında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Visca, son 3 maçta 4 gol atarak şampiyonluk yolunda bordo-mavililere büyük katkı sağladı.

İkinci yarıda oyuna giren Marek Hamsik de sakatlığının ardından 4 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Kaynak: AA
#Trabzonspor #Konyaspor #Süper Lig
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