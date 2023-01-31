Trabzonspor'dan Bruno Peres açıklaması
Trabzonsporlu Bruno Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği açıklandı.
Spor 31.01.2023, 01:01
Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.
Polat, oyuncunun tedavisine sağlık ekibince başlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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