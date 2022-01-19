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Trabzonspor'dan beklenmedik puan kaybı: 1-1

Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor ile kendi sahasında karşı karşıya gelen lider Trabzonspor, uzatmalarda kaçırdığı penaltıyla sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Spor 19.01.2022, 22:55
Trabzonspor'dan beklenmedik puan kaybı: 1-1

21. dakikada Visca'nın topuk pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Peres'in sert şutunda, top üsten auta çıktı.

26. dakikada Visca'nın soldan pasında, ceza alanı dışında Bakasetas'ın yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Bakesatas'ın getirdiği top ile ceza alanı içinde buluşan Visca'nın sert vuruşunda, top üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Okan Kocuk sol köşesine gelen topu yatarak güçlükle kornere çeldi.

59. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında, Cornelius'un indirdiği topu Bakesatas yerden kaleye gönderdi ancak Okan Kocuk, yatarak topa sahip oldu.

65. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden gelişine sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu yatarak kornere çelmeyi başardı.

66. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Diabete'nin yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

68. dakikada GZT Giresunspor, golü buldu. Aziz Eraltay'ın sol taraftan yerden pasında, altıpas içinde Umut Nayır, dokunarak topu filelere gönderdi: 0-1.

72. dakikada Dorukhan Toköz'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Okan Kocuk, topu yatarak kontrol etti.

79. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sağ taraftan ilerleyen Peres'in ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un şık kafa vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'un sağından filelerle buluştu: 1-1.

81. dakikada Peres'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, bu kez top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

84. dakikada Puchacz'ın soldan ortasında, Cornelius'un kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, güçlükle direk dibinden topu çeldi.

90+2. dakikada Cornelius ile altıpas içinde mücadeleye giren Perez, topa elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyon izleyen hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Okan Kocuk, ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı. Tekrar VAR uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, ceza alanına erken girilmesi nedeniyle penaltıyı tekrarlattı.

90+7. dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışında, kaleci Okan Kocuk, bu kez sağ tarafına yatarak topu çelmeyi başardı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Kaynak: AA
#Trabzonspor #Giresunspor #Süper Lig
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