Trabzonspor'dan Avrupa'ya trajik veda

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elendi.

İlk yarı

11. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, savunmaya çarpan topu son anda kaleci Hitz, kornere çeldi.

13. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Lang'ın kendi yarı alanından pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Amdouni, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

25. dakikada Larsen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Hitz yerden gelen topu sol tarafına yatarak çeldi.

26. dakikada Trabzonspor, penaltıdan yararlanamadı. Larsen'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomez, savunmada Kade tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi Antonio Mateu Lahoz, penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu yandan auta gönderdi.

30. dakikada Xhaka'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Zeqiri'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına yatarak mutlak bir tehlikeyi önledi.

38. dakikada Trezeguet'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Gomez'in aşırtma kafa vuruşunda, çizgi önünden savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Trabzonspor'un Gomez'in düşürmesiyle kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından pozisyonun izlenmesiyle iptal edildi.

58. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza çizgisi önünde Trezeguet'in sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

61. dakikada Trabzonspor'un golü Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla, iptal edildi. Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top kaleci Hitz'in solundan filelere gitti. Ancak bu oyuncunun ofsayt olması nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

67. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, yakın mesafeden Umut Bozok'un sert kafa vuruşunda yere çarpan top yandan auta gitti.

68. dakikada Gomez'in pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Hitz topu kontrol etti.

76. dakikada Basel, farkı 2'ye yükseltti. Ceza alanı sol çaprazında Lopez'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu kontrol eden Zeqiri, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+4. dakikada Bartra'nın şutunda kaleci Hitz, sol tarafına doğru gelen topu çıkardı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak elendi.

Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandıramadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor, Avrupa'da dış saha galibiyet özlemini sonlandıramadı.

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 10 maçta 9 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1281 gündür Avrupa'da galibiyet elde edemedi

Avcı ile deplasmanda kazanamadı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 7 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1, Sıbristan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, bu akşam da Basel'e 2-0 mağlup olarak Avcı döneminde ilk deplasman galibiyetini yaşayamadı.