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Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, eski başkan Ahmet Celal Ataman ile bordo-mavili kulübün kurucularından Nizamettin Algan ve Salih Erdem'i ziyaret etti.

Spor 02.08.2022, 23:55 03.08.2022, 00:01
Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile beraberindeki yöneticiler, kulübün eski başkanı Ahmet Celal Ataman ile kuruculardan Nizamettin Algan ve Salih Erdem'i ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 55. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz, Kurucularımızdan Nizamettin Algan, Salih Erdem ile eski Başkanlarımızdan Ahmet Celal Ataman’ı ziyaret etti. Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu ve Başkan Yardımcımız Zeyyat Kafkas’ın da yer aldığı ziyarette, Algan, Erdem ve Ataman’a günün anısına şampiyonluk kupası ve şampiyonluk forması hediye edildi." ifadelerine yer verildi.

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