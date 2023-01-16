Trabzonspor'dan Adana Demirspor'a
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Adana Demirspor, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100 bin avro+ KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50'sini kulübümüze ödeyecektir."
Adana Demirspor, Yusuf Erdoğan transferini duyurdu
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Yusuf Erdoğan, kulüp başkanı Murat Sancak'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
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