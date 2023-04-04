Trabzonspor'da yenilgi sonrası istifa
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, kupaya veda ettikleri maçtan sonra istifa kararı aldı.
Spor 04.04.2023, 23:06
Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrasında teknik direktörlük görevini üstlenen Orhan Ak, kupaya veda ettikleri maçtan sonra istifa kararı aldı.
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