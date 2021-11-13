Trabzonspor'da savunmaya yerli hamle

Milli takım tercihini Gine-Bissau’dan yana kullanan Edgar IE, 9 Ocak 2022 ile 6 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Afrika Kupası’na katılacak. Yıldız stoperin, ikinci yarının ilk 4 maçını kaçırması bekleniyor. Gine Bissau’nun grubunda Mısır, Nijerya gibi turnuvanın favorileri yer alsa da; Edgar 11, 15 ve 19 Ocak’ta kesin olarak 3 grup maçına çıkacak. Trabzonspor Yönetimi ise başarılı savunmacının yokluğunu transferle doldurmayı planlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, yerli bir stoper istediği öğrenildi. Gündemdeki en ciddi aday; daha önce de Fırtına ile adı anılan Mert Çetin. Roma’dan Hellas Verona’ya transfer olan 24 yaşındaki Mert, bu sezon sadece 2 maçta oynadı.

Kaynak: Fanatik