Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bir kez daha el sıkıştı.
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın ayrılığı sonrası boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık
Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.
Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz.
Trabzonspor'daki ikinci dönemine başlayacak olan Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonun ortalarından görevinden istifa etmiş ve yerine Nenad Bjelica getirilmişti.
Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak, bordo-mavili kulübün 38 yıllık hasretini sonlandırmıştı.
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