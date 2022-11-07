Trabzonspor'da iki isim cezalı duruma düştü

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak sahasında 2 puan kaybetti. Mücadelenin son dakikalarında sınırda bulunan Trezeguet ve Bakasetas, gördükleri sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. İki futbolcu da bordo-mavililerin önümüzdeki hafta oynayacağı Ankaragücü maçında sahada olamayacak.