Trabzonspor'da Gervinho şoku: Sedyeyle götürüldü
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'la Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta Fildişi Sahilli futbolcu Gervinho sakatlanarak oyundan çıktı.
Spor 29.10.2021, 20:32 29.10.2021, 20:36
Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 11'inci dakikasında bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Gervinho sakatlık geçirdi.
Tecrübeli futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Gervinho'nun yerine Cornelius oyuna dahil oldu. Öte yandan Gervinho saha kenarına istediği sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
Kaynak: Milliyet
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