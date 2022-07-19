Trabzonspor'da Boyata askıda favori Jason Denayer
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Boyata’dan problemli bir isim olması nedeniyle vazgeçti. Bonservisi elinde olan Denayer listenin ilk sırasında yer alıyor. Getafe’den Djene ve Celtic’ten Jullien de listede.
Trabzonspor’da transfer gündeminin ilk sırasında stoper takviyesi yer alıyor. Bordo mavililerde listenin ilk sırasında yer alan Dedryck Boyata transferinden oyuncunun problemli olmasından dolayı böyle bir karar aldığı kaydedildi.
Trabzonspor'dan Jason Denayer hamlesi
Alternatif isimlere yönelen Trabzonspor’da öne çıkan ismin bir dönem Galatasaray forması da giyen Jason Denayer olduğu öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan oyuncu için temasların başladığı kaydedildi. Denayer’in ilk görüşmede imza parası da dahil 4 milyon euro civarı bir rakam talep ettiği, Trabzonspor’un ise 1.5 milyon euroluk maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar önerdiği ifade edildi.
Alternatif isimler listede
Listede yer alan bir diğer isminse İspanya’da Getafe forması giyen Dakonam Djene olduğu ifade edildi. Trabzonspor’un resmi internet hesabının Djene tarafından takip ediliyor olması da bordo-mavli taraftarları transfer için heyecanlandırıyor. Celtic’ten Christopher Jullien de alternatifler arasında yer alıyor.
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