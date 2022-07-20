Trabzonspor'da ayrılık
Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'dan kaleci Erce Kardeşler'i renklerine bağladı.
Spor 20.07.2022, 17:46
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, onursal başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı.
Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'dan KAP açıklaması
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." denildi.
Kaynak: TRT spor
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