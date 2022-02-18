Trabzonspor'da 2 futbolcu pozitif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre pozitif çıkan futbolcuların tedavisine başlandı.

"COVID-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."