Trabzonspor'da 2 futbolcu pozitif çıktı
Trabzonspor'da, 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Spor 18.02.2022, 09:51
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre pozitif çıkan futbolcuların tedavisine başlandı.
"COVID-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
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