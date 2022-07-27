Trabzonspor'da 2 ayrılık birden
Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Tecrübeli futbolcu feshin ardından bonservisiyle birlikte Kasımpaşa'ya transfer oldu. Abdulkadir Parmak ise sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiralandı.
Spor 27.07.2022, 18:37
Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kadro dışı kalan Yunus Mallı’nın 2023 yılında bitecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bordo mavili kulüp, Yunus Mallı’ya 10 taksit halinde toplam 7 milyon TL fesih bedeli ödeyecek.
30 yaşındaki futbolcu, karşılıklı feshin ardından Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Yunus Mallı
Trabzonspor’un altyapısında yetişen ve beklentilerin altında kaldığı için kadro dışı bırakılan bir diğer isim Abdülkadir Parmak ise bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiralandı.
Abdulkadir Parmak
Bordo-mavili kulüp, her iki oyuncuya da sosyal medya üzerinden başarılar diledi.
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