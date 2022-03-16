Trabzonspor camiasını yasa boğan ölüm
Süper Lig'de lider durumda olan ve şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor'da camiayı üzen bir haber geldi. Sakarya'da yaşayan bir Trabzonspor taraftarının evinin çatısına gönül verdiği takımın bayrağını asmaya çalışırken düştüğü ve hayatını kaybettiği öğrenildi.
Spor 16.03.2022, 08:29
Sakarya'nın Erenler Bağlar Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı.
Sakarya'da hayatını sürdüren Avni Küçük, Trabzonspor'un şampiyonluğa yaklaşması sonrası evinin çatısına bordo mavili takımın bayrağını asmak istedi. Çatıya çıkan Küçük burada dengesini yitirerek aşağıya düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Avni Küçük'ün ölüm haberi camiayı yasa bürüdü.
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