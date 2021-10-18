Trabzonspor borsada da güldürdü! Büyük yükseliş
Trabzonspor'un, Fenerbahçe'ye karşı aldığı 3-1'lik galibiyet sonrası liderliğe yükselmesi, kulübün Borsa İstanbul'daki hisselerini de uçurdu. Bordo-mavili kulübün hisseleri haftaya yüzde 5,7 yükselişle başladı. Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 2 düşüşle 30,22 lira seviyesinde bulunuyor.
Spor 18.10.2021, 11:52
Süper Lig'in 9. haftasındaki karşılaşmaların sonuçları Borsa İstanbulda işlem gören hisse senedi fiyatlarını da etkiledi.
Kendi evinde Fenerbahçe'yi, 3-1 yenen Trabzonspo'un hissesi haftaya yüzde 5,7 artışla başlamasının rdından şu sıralarda yüzde 5 yükselişle 3,31 liradan işlem görürken, Fenerbahçe hisseleri yüzde 2 düşüşle 30,22 lira seviyesinde bulunuyor.
Hafta sonu Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray hisseleri değişim göstermezken, Başakşehir'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 5'e yakın düşüş kaydetti.
Hafta sonu oynanan maçların ardından Trabzonspor 21 puanla Süper Lig'de liderliğe yükselirken, Fenerbahçe 19 puanla ikinci, Beşiktaş ve Galatasaray 17'şer puanla sırasıyla üçüncü ve beşinci sırada bulunuyor.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|19
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Karagümrük
|9
|17
|5. Galatasaray
|9
|17
|6. Hatayspor
|8
|16
|7. Altay
|9
|15
|8. Konyaspor
|9
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|7
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. Denizlispor
|9
|10
|12. Altınordu
|9
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Manisa FK
|9
|9
|15. Boluspor
|8
|8
|16. Bursaspor
|8
|8
|17. İstanbulspor
|7
|7
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Athletic Bilbao
|8
|13
|9. Valencia
|9
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|8
|11
|12. Mallorca
|9
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|9
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|9
|2