Trabzonspor Bartra transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Real Betis'ten transfer ettiği Marc Bartra transferinin detaylarını Kamuyu Bilgilendirme Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor, Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra'nın maliyetini KAP'a bildirdi.
Karadeniz ekibi, İspanyol futbolcu için Real Betis'e, 2 yıla yayılmış 2 taksit şeklinde 1.25 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Bartra'yla ise yıllık 1.5 milyon Euro maaş + şarta bağlı maksimum 700 bin Euro'ya ulaşan maaş karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamanın tamamında, "Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall'ın Kulübümüze transferi konusunda, Real Betis Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Betis Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.250.000.-EUR, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için garanti ücret olarak 1.500.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700.000.-EUR prim ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." cümlelerine yer verildi.
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