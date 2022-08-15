Trabzonspor Bartra transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra'nın maliyetini KAP'a bildirdi.

Karadeniz ekibi, İspanyol futbolcu için Real Betis'e, 2 yıla yayılmış 2 taksit şeklinde 1.25 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Bartra'yla ise yıllık 1.5 milyon Euro maaş + şarta bağlı maksimum 700 bin Euro'ya ulaşan maaş karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamanın tamamında, "Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall'ın Kulübümüze transferi konusunda, Real Betis Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Betis Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.250.000.-EUR, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için garanti ücret olarak 1.500.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700.000.-EUR prim ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." cümlelerine yer verildi.