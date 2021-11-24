Trabzonspor Avrupa'nın zirvesinde
Bayern Münih, Manchester City, Liverpool ve Atletico Madrid gibi takımları geride bırakan Trabzonspor, şu anda Avrupa'da namağlup yoluna devam eden tek takım. Süper Lig’de 33 puanla namağlup lider durumda bulunan Trabzonspor, 1995-96 sezonunun 13. haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en başarılı sezonunu yaşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer ayrıca 260 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.
Süper Lig’de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son 26 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayan bordo-mavililer, 1995-96’nın 13. haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansı gösterdi. Karadeniz ekibi, 2010-11 sezonunda 30 puan elde etmiş, en az puanları ise 2005-2006, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında 16 puanla yaşamıştı.
Avcı ile durdurulamıyor
Trabzonspor, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile geçen sezonun 9. haftasından itibaren 45 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2,17 gibi yüksek bir ortalama elde etti.
Trabzonspor, bu sezon ise 13 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu. Karadeniz ekibi, 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakipleri Konyaspor ve Hatayspor’un 7 puan önünde bulunuyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 260 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek mağlubiyet yaşamadı.
Trabzonspor, Avrupa'nın zirvesinde
Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, bu sezon Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de mağlubiyet almayan tek takım konumunda yer aldı. Son olarak bu hafta İtalya Seri A’da Napoli’nin de maçını kaybetmesiyle bordo-mavililer söz konusu ligler arasında yenilgi almayan tek takım unvanını sürdürüyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7