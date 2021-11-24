Trabzonspor'a sol bek adayı!
Savunmanın soluna transfer yapacak olan Trabzonspor'da adaylar arasında Sassuolo'dan Kyriakopoulos isminin öne çıktığı öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu konusunda kulübünün de transfere sıcak baktığı bildirildi.
Spor 24.11.2021, 11:30
Gaziantep FK maçı sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı transferle ilgili soruya, çalışmalarının sürdüğü yanıtını vermişti. Fırtına transfer yapacağı mevkilerden biri olan sol bek konusunda arayışlarını sürdürürken, Yunan Kyriakopoulos isminin öne çıktığı öğrenildi. Sassuolo'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun transferine kulübünün de olumlu baktığı öğrenildi.
Takımın Yunan yıldızları Bakasetas ve Siopis'in performanslarının yanı sıra saha dışındaki davranışlarından son derece memnun olan Bordo-Mavililer'in kadroya bu isimlerin vatandaşını da katmak için girişimlerini sürdürdüğü bildiriliyor.
Kyriakopoulos bu sezon Serie A'da 7 maçta oynadı, sadece 2'sinde ilk 11'deydi.
Kaynak: Fanatik
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