Trabzonspor'a kötü haber: Sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hissetmişti
Dün antrenman esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden Stefano Denswill hakkında kulüpten açıklama yapıldı.
Spor 16.12.2022, 16:36
Trabzonspor'da Futbol A Takım doktoru Halil Polat, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Denswil'in dün antrenman esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hissettiğini belirtti.
Polat, "Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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