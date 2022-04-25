Trabzonspor'a kötü haber: Aşil tendonunda yırtık tespit edildi
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Adana Demirspor maçında sakatlanan Bruno Peres'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği bildirildi.
Spor 25.04.2022, 21:20
Trabzonspor'dan açıklama:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Bruno Peres’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres’in bugün çekilen MR’ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır.”
Kaynak: TRT Spor
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