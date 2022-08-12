Trabzon'da 11'ler açıklandı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Spor 12.08.2022, 20:24 12.08.2022, 20:29
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius
Atakaş Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Aabid, Ribeiro, Musa Çağıran, Saba, Saint Louis, El Kaabi
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|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
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|1
|3
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|1
|3
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|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
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|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
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|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Hatayspor
|0
|0
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|0
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|0
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|1
|0
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|0
|19. Kasımpaşa
|1
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|O
|P
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|0
|0
|2. Altay
|0
|0
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|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
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|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0