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Trabzon'da 11'ler açıklandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Spor 12.08.2022, 20:24 12.08.2022, 20:29
Trabzon'da 11'ler açıklandı

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. 

İlk 11'ler


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Atakaş Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Aabid, Ribeiro, Musa Çağıran, Saba, Saint Louis, El Kaabi

#Trabzonspor #Hatayspor
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