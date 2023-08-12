Trabzon sezonu galibiyetle açtı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendi.

İlk yarı

8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswill, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

10. dakika Larsen'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topu Trezeguet kaleye gönderdi, rakip oyuncuya çarpan topu kaleci Leite kontrol etti.

43. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu kaleci Leite arka direkte kornere gönderdi.

44. dakikada Bakasetas'ın soldan ceza sahasına ortaladığı topta karambol oluştu. Visca'nın vuruşunda, savunma topu güçlükle uzaklaştırdı.

45. dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayı içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, Umut Bozok'a çarpan top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

66. dakikada Enis Bardhi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite yatarak topu kontrol etti.

67. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Leite güçlükle topu kornere çeldi.

78. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

83. dakikada Bitexen Antalyasporlu futbolcu Adam Buksa'nın uzaktan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

"HAK EDİLMİŞ ÜZERİNDE ÇALIŞILMIŞ BİR GALİBİYET OLDU BİZİM ADIMIZA"

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında sahasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, galibiyetin mimarının taraftarlar olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bjelica, karşılaşmayla ilgili olarak, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Hak edilmiş üzerinde çalışılmış bir galibiyet oldu bizim adımıza." diye konuştu.

Oyuncularını tebrik eden Bjelica, "Hepsi gayet iyi mücadeleler verdiler. Belki maçı daha önce çözebilirdik, daha önce fişini çekebilirdik ancak maçın sonunda bazen savunma yapmanız gerekebilir. Bugün de oyuncularım ona da direnç gösterebileceklerini, başarabileceklerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Taraftarların galibiyetin önemli mimarı olduğunu aktaran Bjelica, "Taraftarlarımız bu galibiyetin mimarı oldular. Önümüzdeki maçlarda da onları bu şekilde mutlu edebilmeyi umuyoruz. O rüzgarı o desteği sırtımızda hissettiğimiz her an bizim için işler daha kolay oluyor. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarı iyi bir maç çıkardıklarını ve rakibe hiç fırsat vermediklerini ifade eden Bjelica, şunları kaydetti:

"Belki de ilk yarı özelinde maçı 2 hatta 3-0'a getirecek pozisyonlar vardı. Maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarının hemen ilk pozisyonunda Umut Bozok'la direkten dönen bir golümüz vardı. Tamamında rakibine hiç fırsat vermeyen bir takım vardı, rakibimize çok az fırsat tanıdık. Futbolda maçı bitirecek, fişi çekecek golü bulamadığınızda rakibiniz ümitlenir ve üzerinize gelmeye başlar. Son 15 dakika düştüğümüz dönem oldu. O dönemde topu tutmayı çok iyi bilemedik. Yorgun oyuncularımız da vardı. 60 dakika sonrasında yorulan oyuncular vardı. Takıma herhangi bir şekilde emir ve istekte bulunmadan dahi geride olan takım daha fazla risk alır, önde olan takım da skoru koruma içgüdüsüyle biraz daha savunmaya yönelmeye çalışır. Maçın geneli böyleydi. Rakibimiz maçın son anlarına doğru üzerimize baskı oluşturdu ama çok net pozisyon olarak Stefano Denswil'in içinde olduğu pozisyon faul mü değil mi diye tartıştığımız pozisyon dışında yoktu. Son 15 dakika biraz düştük belki ama genel olarak baktığımızda rakibimize çok net pozisyon vermediğimizi söyleyebilirim."

Haftaya oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran Bjelica, "Avrupa'da birçok maç oynadılar ve o maçlar üzerinden çalışacağız. Maça çıktığımızda gayet hazır bir şekilde takımımız sahada olacak." dedi.

Transferlerle ilgili olarak Bjelica, "Elimdeki oyunculardan memnunum ve bunu daha iyiye götürebiliriz. Elimizdeki oyuncular 6 haftalık hazırlık sürecinde gayet büyük fedakarlık gösteren oyuncular ve dolayısıyla hepsi şansı hak ediyor. Sakatlık ve çeşitli nedenlerle bizimle olmayan Orsic, Fernandes, Hüseyin ve Siopis gibi oyuncuların eksikliği kulübemizdeki imkanları kısıtlamış olabilir. Yeni oyuncuları aramıza katabilmek ve rekabet artırabilmek adına hep beraber çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bitexen Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao da Süper Lig'e büyük bir takıma karşı, önemli bir takıma karşı oynayarak başladıklarını belirterek, "Son dakikaya kadar takımımız sahada maça tutunabileceğini gösterdi. İnanmış bir takım vardı sahada. Biz ikinci yarıda özellikle oyunumuzla gol veya goller bularak sahadan 1 veya 3 puanla ayrılabileceğimizi gösterdiğimize inanıyorum." diye konuştu.

İkinci yarı iyi oyun çıkardıklarını aktaran Tralhao, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söyleyebilirim istatistiklere bakıldığında ikinci yarı özellikle takımımızın iyi oyun çıkardığını görüyoruz. Bunu 90 dakikaya yayma sorumluluğumuz var. Bunu da yapacağımızı düşünüyoruz. Diğer taraftan rakibimizi tebrik ederek başlamamız lazım onlar sezona galibiyetle başladılar. Sahada hem bireysel olarak hem de kolektif olarak kalitelerini gösterdiler. İlk yarıdaki bizden bazı şeyleri daha iyi doğru yaparak attıkları 1 gol var. Maçı da kazanmayı bildiler."

İyi bir oyun sergilediklerinin altını çizen Tralhao, "Gerçekten harika bir iş çıkardılar, kalitelerinin olduğunu, iyi çalıştığımızı ve sezon öncesi kampı iyi değerlendirdiğimizi gösterdiler. Fırsatları değerlendirebilseydik bugün sahadan puan veya puanlarla ayrılabilirdik ama gelişeceğiz. Geldiğimiz ilk günden beri takımı geliştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte takımı geliştireceğiz. Süper Lig'e Antalyaspor için optimist bir vizyonla başladık diyebilirim." şeklinde konuştu.

"3 PUAN İÇİN MUTLUYUZ. GELECEK HAFTAYA İYİ HİSLERLE BAŞLAYACAĞIZ"

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında sahasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da golü atan oyuncu Stefano Denswil, ortaya koydukları oyun ve kazandıkları 3 puan için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denswil, galibiyeti elde etmelerinde taraftarların önemli desteğinin olduğunu, onlara galibiyeti verebildikleri için mutluluk duyduklarını belirtti.

Denswil, takım olarak kamp sürecini sıkı çalışmayla geçirdiklerini ifade ederek, "Son haftamızda bile çok iyi çalıştık. Sahada sadece 11 kişi ile kazanmıyorsunuz. Yedekten gelen oyuncular bugün iyi çalışıp takıma güzel bir enerji verdiler. 3 puan için mutluyuz. Gelecek haftaya iyi hislerle başlayacağız." dedi.

Maçın ikinci yarısında zorlandıkları anların olduğunu anlatan Denswil, "Ama ayakta kalmayı başardık. Oyunun böyle anları vardır ve bu süreçlerde ayakta kalmanız gerekir. Bugün yaptığımız şey de bu oldu. Bütün takım 3 puan için kalbini verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un forveti Umut Bozok da zeminin kötü olduğunu ve havanın sıcaklığından etkilendiklerini ifade ederek, "Golden sonra tempo düşürdük. Hoca bizim baskı yapmamızı istedi. Baskı yapmak için iyiyiz ama hava şartları bizim için zordu. Takım halinde gol yemedik, bu da çok önemli. Antalya, iyi bir takım ve yeni transferleri de etkili. Zor bir maç ama sonunda galibiyeti aldık, en önemlisi de bu." diye konuştu.

Umut Bozok, haftaya deplasmanda Galatasaray ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine, "Son senenin şampiyonu, iyi bir takım, iyi transferler yaptılar. En iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Zor ve büyük bir derbi olacak. İyi bir şekilde hazırlanacağız, güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.