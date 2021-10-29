Trabzon'da 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Rizespor'u konuk edecek. 20.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan - Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen - Berat, Siopis, Hamsik - Abdülkadir Ömür, Gervinho - Djaniny

Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Holmen, Selim Ay, Cemali, Sabo, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Aminu, Pohjanpalo.

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