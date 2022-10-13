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Trabzon'da 11'ler belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. Maçın başlama saati 22.00.

Spor 13.10.2022, 21:01
Trabzon'da 11'ler belli oldu

İşte 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Djaniny, Umut Bozok

Monaco: Nübel, Caio Henrique, Badiashile, Disasi, Vanderson, Golovin, Fofana, Camara, Diatta, Embolo, Ben Yedder

#Trabzonspor #Monaco
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