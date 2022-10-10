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Trabzon'da 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın kapanış gününde Trabzonspor ile Kasımpaşa saat 20.00'da karşı karşıya gelecek.

Spor 10.10.2022, 19:11
Trabzon'da 11'ler belli oldu

İşte 11'ler:

Trabzonspor XI: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez

Kasımpaşa XI: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Hajradinovic, Tirpan, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken

#Trabzonspor #Kasımpaşa #Süper Lig
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