Trabzon'da 1 kırmızı kart, 2 penaltı, 4 gol var

7. dakikada Denswil'in uzun pasında sol çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda kaleci Sehic, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Altı pas çizgisi önünde Adil Demirbağ'ın Trezeguet'e yaptığı müdahaleyi izleyen karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Bakasetas, kullandığı penaltı atışıyla topu filelere gönderdi: 1-0

25. dakikada Hamsik'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Sehic güçlükle yatarak topu kornere çeldi.

26. dakikada Trabzonspor, yine penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. Hamsik'in şutunda, ceza alanı içinde Michalek, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Trezeguet, kaleci Sehic'in sağından topu filelere yolladı.

32. dakikada Bytqi'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

36. dakikada konuk takımda Ahmet Oğuz, sakatlanarak sedye ile oyunu terk etti. Bu oyuncunun yerine Cebrail Karayel, oyuna dahil oldu. Aynı dakikada Paz'ın yerine de Ikpeazu, görev aldı.

45+8. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Bartra'nın hatasıyla topu ceza yayı içinde önünde bulan Diouf, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sol üst köşesinden filelere yolladı: 2-1

48. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas'ın sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

54. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Soldan ceza alanı son çizgisine inen Hadziahmetovic'in pasında, altı pas içinde Diouf, topu filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla da kontrol edilen pozisyonda gol geçerli sayıldı: 2-2.

64. dakikada Trezeguet'in sol çaprazdan şutunda kaleci Sehic'in çeldiği top Yusuf Erdoğan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top üsten auta gitti.

79. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Bartra'ya doğru geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top kaleci Sehic de kaldı.

80. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Trezeguet'in şutunda, kaleci Sehic topu üsten kornere gönderdi.

87. dakikada Uğucan Yazgılı, ceza alanı içinde Bartra'ya yaptığı faul sonrası penaltı kararı verdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, pozisyon öncesi Bartra'nın elle topu aldığı gerekçesiyle kararı iptal etti.

90+10. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Sehic, topu kontrol etti.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.