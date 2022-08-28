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Tottenham, Harry Kane ile kazandı: 0-2

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta mücadelesinde Tottenham, Nottingham Forest'ı 2-0 yendi.

Spor 28.08.2022, 21:06
Tottenham, Harry Kane ile kazandı: 0-2

Misafir ekip Tottenham'ın gollerini, 5 ve 81. dakikada Harry Kane kaydetti.

Kane, 187 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en skorer futbolcuları listesinin 3. sırasındaki Andy Cole'u yakaladı. Listenin ilk 2 sırasında Alan Shearer (260 gol) ve Wayne Rooney (208) bulunuyor.

Puanını 10'a çıkaran Tottenham 3. sıraya yükseldi. 4 puanda kalan Nottingham Forest ise 14. sıraya geriledi.

Kaynak: AA
#Nottingham Forest #Tottenham #Harry Kane
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