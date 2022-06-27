Tottenham Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Antonio Conte yönetiminde geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Tottenham, Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen'in boşluğunu milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'yu transfer ederek doldurmak istiyor.

Bonservis bedeli 30 milyon Euro

İtalyan basınında yer alan habere göre, teknik direktör Antonio Conte'nin orta sahayı güçlendirmek için Hakan Çalhanoğlu'nu istediği belirtildi. Yapılan haberde, Inter'in 28 yaşındaki milli futbolcumuz için yaklaşık olarak 30 milyon Euro bonservis bedeli istediği söylenirken, Tothenham'ın ise bu fiyatı ödeyemeyeceğini ancak takas yoluyla İtalyan ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 46 maça çıkarken 8 gol 13 asistlik performans ortaya koydu.