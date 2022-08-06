Tottenham'dan müthiş başlangıç
İngiltere Premier Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 mağlup ederek müthiş bir başlangıç yaptı.
Antonio Conte'nin Tottenham'ı yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Başkent ekibi, Southampton engelini 4-1'le geçti. Sahasında 12. dakikada Ward-Prowse'nin golüyle 1-0 geri düşen Tottenham, 21'de Sesegnon'un golüyle skoru eşitledi. 31'de Erik Dier, Tottenham'ı 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken; 61'de Salisu'nun kendi kalesine gönderdiği golle Tottenham skoru 3-1 yaptı. Maçta son sözü 66'da Kulusevski söyledi ve Tottenham sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Tottenham, rahat bir galibiyet elde ederken; 1995'ten bu yana ilk kez sezonunun açılış maçında rakip ağlara 4 gol attı.
O maçta Tottenham, Sheffield Wednasday'yı 4-3 yenmiş, goller Teddy Sheringham, Darren Anderton, Nick Barmby ve Jurgen Klinsmann'dan gelmişti.
17.00 seansında başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bournemouth: 2 - Aston Villa: 0
Tottenham: 4 - Southampton: 1
Leeds United: 2 - Wolverhampton: 1
Newcastle: 2 - Nottingham Forest: 0
Kaynak: NTVSPOR
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Leeds United
|1
|3
|6. Fulham
|1
|1
|7. Liverpool
|1
|1
|8. Brentford
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Chelsea
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. West Ham United
|0
|0
|16. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|17. Aston Villa
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Nottingham Forest
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
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