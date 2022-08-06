Tottenham'dan müthiş başlangıç

Antonio Conte'nin Tottenham'ı yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Başkent ekibi, Southampton engelini 4-1'le geçti. Sahasında 12. dakikada Ward-Prowse'nin golüyle 1-0 geri düşen Tottenham, 21'de Sesegnon'un golüyle skoru eşitledi. 31'de Erik Dier, Tottenham'ı 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken; 61'de Salisu'nun kendi kalesine gönderdiği golle Tottenham skoru 3-1 yaptı. Maçta son sözü 66'da Kulusevski söyledi ve Tottenham sahadan 4-1 galip ayrıldı.



Tottenham, rahat bir galibiyet elde ederken; 1995'ten bu yana ilk kez sezonunun açılış maçında rakip ağlara 4 gol attı.



O maçta Tottenham, Sheffield Wednasday'yı 4-3 yenmiş, goller Teddy Sheringham, Darren Anderton, Nick Barmby ve Jurgen Klinsmann'dan gelmişti.



17.00 seansında başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bournemouth: 2 - Aston Villa: 0

Tottenham: 4 - Southampton: 1

Leeds United: 2 - Wolverhampton: 1

Newcastle: 2 - Nottingham Forest: 0

Kaynak: NTVSPOR