Tottenham, 2-0'dan döndü: 2-3

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Bournemouth'u konuk oldu. Tottenham, 2-0 geriye düşse de sahadan 3-2 galip ayrılmayı bildi.

Tottenham'a galibiyeti getiren goller 57. dakikada Ryan Sessegnon, 73. dakikada Ben Davies ve 90+2'de Rodrigo Bentancur'dan geldi. Bournemouth'un golleri 22 ve 49. dakikalarda Kieffer Moore'den geldi.

Bu sonuçla Tottenham puanını 26'ya çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Bournemouth ise 13 puanda kaldı.

Kaynak: TRT Spor