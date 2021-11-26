"Torunlarıma anlatacağım bu golü"
Marsilya maçında oyuna girer girmez gol atan Ryan Babel, "Kariyerimde ilk defa böyle şanslı bir an yaşadım. Torunlarıma anlatacağım bu golü" dedi.
Spor 26.11.2021, 11:57
UEFA Avrupa Ligi’nde evinde Fransız temsilcisini 4-2 mağlup eden Galatasaray’da Hollandalı futbolcu Ryan Babel de rakip fileleri havalandırdı.
Mücadelenin 82. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna dahil olan Babel, 83. dakikada rakibin arkasına iyi sarktı ve kaleci Pau Lopez ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
"Torunlarıma anlatacağım"
Bu sezonki ilk golünü atan 34 yaşındaki futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada, "İlk defa kariyerimde böyle şanslı bir an yaşadım. Oyuna girer girmez ilk dokunuşumda gol attım. Torunlarıma anlatacağım bu golü. Bana ve takıma güven kazandırdı bu gol, rakibin de moralini çökertti. Golümden ve galibiyetten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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