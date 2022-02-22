Torrent: "Normale dönüyoruz"

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, "İlk yarıdan memnun değilim, Galatasaray öyle oynayamaz. İkinci yarıdan memnunum hem değişikliklerden dolayı hem de fiziksel olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

Torrent, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk yarıda üstün olan tarafın Göztepe olduğunu söyledi.

Rakiplerinin 3 kişiyle savunma yaptığını ve 2 futbolcunun ortada yer aldığını ve 5 kişiyle hücuma çıktığını belirten Torrent, şöyle konuştu:

"Özellikle kanat oyuncuları hücuma çıkıyordu, bizim orada hatamız oldu. Rakibin baskı yapması konusunda biz de onlara karşı beklerimizi ve kanatlarımızı geride çektik bizde 6 kişi savunmada kaldı. Oyun çok fazla bizim yarı sahamızda oynandı."

Torrent, ikinci yarının tamamen değiştiğini belirterek, "Rakibimiz fırsat bile yakalayamadı. Oyuncu değişikliğimizin yanında asıl taktik değişikliği yaptık ve onunla sonuç aldığımızı düşünüyorum. 4-3-3 oynadığımız ve topa sahip olmadığımız zaman adam adama dengeyi sağladığımız için başarılı olduk." diye konuştu.

Orta sahada da sayısal olarak üstünlük kurduklarını kaydeden Torrent, "Galatasaray gibi büyük bir takımın olması gerektiği gibi daha fazla topa sahip olduk ve daha fazla hücuma çıktık, Bunun normale dönüş olduğunu düşünüyorum." dedi.

Torrent, ilk yarıdaki oyundan memnun olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada yapmamamız gereken şeyleri yaptık. Bu şekilde oynamayız, arada bunu düzelttik. Stattaki ortamı biliyorsunuz zaten oyunculara sesleniyorduk, en dibimdeki bek bile beni duymuyordu. İkinci yarıyı iyi değerlendirdik, sadece oyuncuları değiştirmemiz değil, sistemi değiştirmemiz bize yardımcı oldu. İlk yarıdan memnun değilim, Galatasaray öyle oynayamaz. İkinci yarıdan memnunum hem değişikliklerden dolayı hem de fiziksel olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Hakem hakkında konuşmayacağım"

Hakemler hakkında hiçbir zaman konuşmayacağını kaydeden Torrent, şunları söyledi:

"Avrupa'da VAR'ı da getirdik iyice karıştı işaretler. Rakibin ikinci penaltısına karşı çıktım çünkü ayağından sekti sonra eline çarptı. Başka ülkelerde bu penaltı değil çünkü seken top. Türkiye'de kurallar aynı olmayabilir bilmiyorum ama 4. hakeme itirazda bulundum. Hakemlik yapmak çok zor bir iş. Ben kazandığımda da kaybettiğimde de hakemlerden bahsetmeyeceğim."

Torrent, bir soru üzerine Arda Turan ve Morutan'ın yanı sıra Alpaslan Öztürk'ün de kadroda yer almadığını, bunun taktiksel bir seçim olduğunu söyledi.

Arda Turan'ın teknik direktör Fatih Terim'le sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilgili olarak da Torrent, "İstediği insanla istediği fotoğrafını sosyal medyaya koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım. Bizim için bu maçın önemi daha fazla taraftar, yönetimimiz ve bizim için zor durumdu. Fotoğraf sadece bir anekdottu." dedi.

Torrent, galibiyeti uzun bir aradan sonra forma giyen Omar Elabdellaoui'ye hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: NTVSPOR