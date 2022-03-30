Torrent'le ayrılmak bedava değil
Galatasaray'da seçilecek yeni yönetim Teknik Direktör Torrent'le çalışmak istemezse 1,7 milyon euro ödemek zorunda.
Spor 30.03.2022, 09:15
Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı kadar Domenec Torrent ile yola devam edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. Fatih Terim sonrası 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol teknik adamın gelecek sezon da sözleşmesinin devem edeceği ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray’ın yeni başkanı 59 yaşındaki çalıştırıcı ile çalışmak istemezse 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ile 200 bin Euro'luk şampiyonluk primini ödeyecek.
Daha önce görevlerine son verilen Cesare Prandelli ve Igor Tudor, açtıkları tazminat davalarını kazanmış ve ücretlerinin tamamının yanı sıra şampiyonluk primlerini de almıştı.
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