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Torrent: "Bireysel oynamaya kalktığımızda başımız derde girebilir"

Yarın oynanacak Barcelona maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, "Açık oyun Barcelona'ya karşı çok akıllıca olmayacaktır. O yüzden birlikte hareket etmemiz çok önemli. Bireysel oynamaya kalktığımızda başımız derde girebilir." şeklinde konuştu.

Spor 16.03.2022, 23:26
Torrent: "Bireysel oynamaya kalktığımızda başımız derde girebilir"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec TorrentBarcelona maçı öncesi kameraların karşısına geçti. İspanyol teknik adam düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 

Domenec Torrent ne söyledi?

Barcelona'nın dünyanın en iyi 5 takımından biri olduğunu dile getiren Torrent, "Barcelona gibi bireysel kalitesi çok üstün olan oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynamak çok farklı. Amacımız tur atlamak ve bunun için çalışıyoruz. Oyun anlayışımız da buna odaklanmış olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar bizimle oynadıktan sonraki maçta 4 gol atmalarına baksınlar. Bizim takımımızın Barcelona'ya karşı yaptığı mücadeleyi adil bir şekilde değerlendirmek gerekir. Rakibimiz şu anda dünyanın en iyi 5 takımından biri." diye konuştu.

Son bir haftada 2 zorlu maç yaptıklarının hatırlatılması üzerine Torrent, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçı çok önemliydi. Benim için bir maçı kazanmanın en iyi yolu bir önceki maçı kazanmaktır. Beşiktaş'a karşı kaybetmiş olsaydık bana neden ideal kadro ile oynamadığımızı sorardınız. Dün yenilenme antrenmanı yaptık. Bugün bütün takım birlikte antrenmana çıkacak. Normal olan bir hafta değildi ve oyuncular Beşiktaş maçında yorgundu. Barcelona maçından sonra uçağımız İstanbul'a inemedi. İzmir'de antrenman yapmak durumunda kaldık. Pazar günü İstanbul'a geldik, pazartesi günü Beşiktaş derbisine çıktık. Oyuncular fiziksel olarak çok çalıştı ve inanılmaz büyük bir efor sarf etti. Yarın da son dakikaya kadar mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona maçından 2 gün içinde yolculuk yapıp maça çıkmamız gerekecek."

Birlikte oyuna dikkat etmeleri gerektiğini anlatan 59 yaşındaki teknik adam, "Birlikte oyun sayesinde istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Dünyanın bütün takımları Barcelona karşısında biraz geride oynamak zorunda kalıyor. Maç içinde zor zamanları geçirmeye hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Savunmada mükemmel olmamız lazım"

Torrent, savunmada mükemmel oynamaları durumunda gol atabilecek şansları bulacaklarına ve istedikleri skoru alacaklarına inandığını belirtti.

Sarı-kırmızılı taraftarların kendilerine çok yardımcı olduğundan bahseden Torrent, şöyle devam etti:

"Sahamızda taraftarlar bize çok yardımcı oluyor. Beşiktaş'a karşı olan maçta son 15 dakikada takımın zorlandığı anlarda çok yardımcı oldular. Yarın da mutlaka bize çok destek olacaklar. Onlar bizim yanımızda olduğu zaman çok daha güçlü oluyoruz. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz, planımızı bunun için yapıyoruz. Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol atma şanslarımız mutlaka olacak. Barcelona'ya karşı ilk andan itibaren iyi oynamamız gerekiyor. Özellikle kalecimizin iyi olması gerek. Daha sonra da bazı fırsatlardan fayda sağlayacağımıza ve sonuç alacağımıza inanıyorum."

Katalan basınının taraftarların Nef Stadı'nda oluşturacağı atmosferin Barcelona için zorlayıcı olacağını söylemesi üzerine Torrent, "Taraftarlarımız çok güçlü. Onların desteğiyle zor dakikaları atlatabiliyoruz. Zor bir hafta geçirdik. Takımın her zamankinden fazla desteğe ihtiyacı var. Önümüzdeki maçta da taraftarımızın desteğiyle zor zamanları atlatarak iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu dışında tam kadro olduklarını anlatarak, "Sadece Arda sakat olduğu için kadroda değil. Halil'in dün ateşi vardı. Onun için doktorumuzla konuşmamız gerekiyor. Onun dışında takımın tamamı kadroya dahil olabilecek durumda hazır bir şekilde bekliyor." ifadelerini kullandı.

Torrent, Barcelona'ya karşı nasıl bir oyun ortaya koyacaklarının sorulması üzerine, "Açık oyun Barcelona'ya karşı çok akıllıca olmayacaktır. O yüzden birlikte hareket etmemiz çok önemli. Bireysel oynamaya kalktığımızda başımız derde girebilir. Kompakt hareket etmemiz ve takım ruhunu canlı tutmamız gerekiyor. Barcelona karşılaşması final gibi ciddiye aldığımız bir maç." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'da çok mutluyum"

Torrent, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve 4-5 yıl burada kalmayı düşündüğünü söyledi.

İspanya'dan gelen basın mensuplarının daha önce Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yaptığı Barcelona'nın teknik direktörü olmayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Torrent, "Galatasaray'da çok mutluyum. Burada olmak çok güzel. Önümüzdeki 4-5 yıl burada kalırsam benim için harika olur. Şu anda baktığım şey sadece önümüzdeki maç. Sonrası için bir plan düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Romanya basınından Rumen futbolcular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın durumunun sorulması üzerine Torrent, "Anlıyorum ki Romanya'dansın ve Rumen 2 futbolcudan bahsediyorsun. Senin durumunu anlıyorum ama önümüzde çok önemli bir maç var. Ben özel olarak oyunculardan değil maçtan konuşuyorum. Kadromuzda 28 oyuncumuz var. Kadroyu bu isimler arasından seçmemiz gerekiyor. Hepsinin de oynama olasılığı var. Her zaman 5 kişiyi dışarıda bırakmam gerekiyor. Takım için en iyilerini seçmem gerekiyor." diye konuştu.

#Domenec Torrent #Galatasaray #Barcelona
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