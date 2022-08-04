Torreira'nın menajeri Galatasaray taraftarını umutlandırdı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Lucas Torreira'nın menajeri Oscar Betancourt'tan açıklama geldi.

Habertürk TV'nin ulaştığı Lucas Torreira'nın menajeri Oscar Betancourt, "Henüz bir takımla anlaşmadık ancak en iyi teklif Galatasaray'dan geldi. Kısa sürede kararımızı vereceğiz" dedi.

Uruguaylı orta saha oyuncusunun kulübü Arsenal ile anlaşan Galatasaray yönetimi, Torreira'ya bonuslarla birlikte 3 yıl için toplam 10.5 milyon Euro’luk teklif yapmıştı.

26 yaşındaki oyuncu, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında yer almıyor.

2018 yazında Sampdoria'dan kuzey Londra takımına 31 milyon Euro'ya transfer olan Lucas Torreira, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.