Tolunay Kafkas'a büyük tepki
Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri beşinci maçında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Alınan bu mağlubiyet sonrasında teknik direktör Tolunay Kafkas'a sosyal medyada tepki mesajları atıldı.
Spor 17.11.2021, 08:44
Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milli Takım, Alanya'da oynanan maçta Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından futbolseverler, sosyal medyadan teknik direktör Tolunay Kafkas'a tepki mesajları attı.
Grubunda 5 maç sonunda sadece 4 puan toplayabilen milli takımda futbolcular Danimarka karşılaşmasının sonunda büyük üzüntü yaşadı.
Milliler, grubunda sadece Kazakistan'ı mağlup edebilmişti. Tolunay Kafkas yönetimindeki takım İskoçya ile de berabere kalmıştı. Ümit Milli Takımımız, Belçika'ya iki maçta mağlup olurken Danimarka'ya da evinde kaybetti.
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