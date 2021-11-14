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Tolgay Arslan: "Fenerbahçe'de beni istemediler"

Serie A'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Türkiye'deki kariyeriyle ilgili soruları cevapladı. Beşiktaş'tan ayrılışının hata olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de ise istenmediğini söyledi.

Spor 14.11.2021, 13:53
Tolgay Arslan: "Fenerbahçe'de beni istemediler"

Kariyerini İtalya'da sürdüren Tolgay Arslan, Beşiktaş ve Fenerbahçe'deki dönemleriyle ilgili dikkati çeken itiraflarda bulundu.

A Spor'un sorularını yanıtlayan 31 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Beşiktaş'ta neden kadro dışı kaldın?

"Neden kaldığımı tam bilmiyorum. Oraya kadar 6-7 ay Türk oyuncular olarak paramızı alamadık. Ben de bu yüzden şikayetçi oldum, bana göre o yüzden kadro dışı kaldım. Sonra bana haksızlıklar yapıldı. Dürüm olsun, öyle bir şey yoktu hiç. Buna da hiç anlam veremedim, millet de inandı. Çoğu kişi inandı, dürüm, dürüm... Bu haberi içeriden birisinin verdiğinden eminim. Kötü ayrıldım, ayrılarak hatalı karar verdim. Ben orada düşünmedim, duygusal davrandım. Ben o taraftara hatalı davrandım, geriye dönüp bakarsam ben de üzülüyorum."

Şenol Güneş?

"Bana göre çok büyük bir hoca. Onun döneminde de hatalar yaptım. Buraya gelince birkaç sene sonra haklı çıktı. Şenol Hoca ile çok büyük başarı elde ettik. Yaptıklarının o kadar yanlış olmadığını herkes gördü. Milli Takım'dan ayrıldığında da çok üzüldüm. Bana göre orada da çok büyük bir iş başardı. Umarım onu bir kaç sene sonra bir yerde görürüz"

Fenerbahçe'den neden ayrıldın?

"Fenerbahçe'de beni çok iyi karşıladılar, taraftarlar olsun, diğer insanlar olsun. Orada zor bir dönem geçirdim, 1,5 ay tek başıma idman yaptım, sonra takıma döndüm, sakatlandım. Sonraki sezona da kampta çok iyi başlamıştım ama yine sakatlandım. Şanssız bir dönem yaşadım orada, kalırdım ben ama beni istemediler. Ben de hiç onları kırmadım, zorluk yaşatmamak için ayrıldım, Avrupa'dan teklif geldi. İtalya Ligi'ni takip ediyordum, o dönemde Ronaldo da burada oynuyordu, çok büyük futbolcular forma giyiyordu."

Süper Lig'deki şampiyonluk favorin hangi takım?

"Bence bu sene Trabzonspor şampiyon olabilir. Şu an çok büyük favori. 9-10 puan çok büyük fark. Bizim şampiyon olduğumuz senelerde de önden gittik. Beşiktaş'ta çok sakatlık problemleri var. Bana göre Beşiktaş'ın kadrosu ligin en güçlü kadrosu. Ama sakatlıklar nedeniyle şanssız başlangıç yaptılar. Şu anda bana göre en şanslı takım Trabzonspor. Başakşehir'in de Emre Hoca ile ligi iyi yerde bitireceğine inanıyorum. Ama favorim Trabzonspor."

#Tolgay Arslan #fenerbahçe
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