Tolgay Arslan derbideki favorisini açıkladı

İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Türkiye kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 2 Ekim'de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını da değerlendiren 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin favori gördüğünü söyledi.

İşte A Spor'a konuşan Tolgay Arslan'ın açıklamaları:

"Fenerbahçe alır"

"Türk futbolunu takip ediyorum. Fenerbahçe'nin çok güçlü kadrosu var. Şu ana kadar çok iyi işler yaptılar. Fenerbahçe'yi bu derbide favori görüyorum ama bir derbi her şey olabilir. Umarım güzel bir maç olur. İki kulüp için de oynadım sonuçta. Benim için en güzeli beraberlik olur ama gerçeği konuşmam gerekirse Fenerbahçe alır bu maçı."

"Kariyerimin en zor maçıydı"

"Fenerbahçe formasıyla, Beşiktaş'ta oynadığım derbide orası çok zordu. Transfer döneminden sonra Beşiktaş stadyumuna geri döndüm. O maç, kariyerimdeki en zor maçlardan biriydi. Taraftarın tepkisi çok büyüktü."

Soyuna odasında dürüm yedin mi?

"Keşke yeseydim. Mantıklı düşününce dürümün soyunma odasına ne işi olur? Kimse izin vermez zaten buna. Benim anlamadığım konu buydu. Dürüm soyunma odasına devre arasında giremez ki. Benim için zor bir dönemdi. Ayrıldıktan sonra benim tepkim de iyi değildi. Bugün olsa değiştirirdim. Benim de hatalarım olmuştur. Ama soyunma odasında dürüm ya da başka bir şey yoktu."

"Beşiktaş hep kalbimde olacak"

"Unutamadığım an Liverpool golüydü. 4 senelik Beşiktaş maceram inanılmaz geçti, takım inanılmaz kaliteliydi. 2 şampiyonluk yaşadım. İnanılmaz bir aile ortamı vardı o dönemde, çok mutluydum. Beşiktaş bana çok şey kattı. Hep kalbimde olacak Beşiktaş."

Teklif gelse Beşiktaş'a döner misin?

"Taraftar affederse tabii ki gelirim, Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama burada çok mutluyum. Dönmek istemiyorum şu anda öyle bir düşüncem yok."