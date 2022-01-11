Tolcay Ciğerci Samsunspor'da
Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinde Samsunspor, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımların formasını giyen, şimdi de Başakşehir'de oynayan Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci'yi transfer etti.
Spor 11.01.2022, 22:15
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Tolcay Ciğerci'yi renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak FC Viktoria 1889 Berlin formasını giyen Tolcay Ciğerci ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını belirtildi.
HOŞ GELDİN TOLCAY CİĞERCİ
Kulübümüz son olarak FC Viktoria 1889 Berlin forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
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|24
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|24
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|22
|14. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
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|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
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|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
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|43
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|20
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|19
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|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
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|19
|11
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|19
|10
|Takımlar
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|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
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|20
|32
|7. Rayo Vallecano
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|31
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|20
|29
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|28
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