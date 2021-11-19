Thomas Müller'in transferine, eşinden veto

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Thomas Müller'in, 2014 yılında İngiliz devi Manchester United'ın kapısından döndüğü öğrenildi.

Eşi, transferi veto etti

BILD'in haberine göre o zamanlar Louis van Gaal'in çalıştırdığı Manchester United, Thomas Müller için 100 milyon euro bonservis ve oyuncuya da 20 milyon euro maaş ödemeye hazırdı. Fakat bu transferin önüne, yıldız futbolcunun eşi Lisa Müller çıktı. Almanya'daki işerleri nedeniyle, İngiltere'ye taşınmaya sıcak bakmayan Lisa Müller, transferin önüne geçti.

Gazetede yer alan haberde ayrıca, Louis van Gaal'in konuyla ilgili, "Thomas'ın, transfer görüşmelerini yapan asistanım Marcel Bout'u reddetmesinin nedeni buydu" açıklamalarına da yer verildi.