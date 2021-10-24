Thomas Müller'den ses getiren Galatasaray paylaşımı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıta gelmişti. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın kadrosu yerine Galatasaray logolu Bayern Münih kadrosunun paylaşılmasına, Bundesliga ekibinin yıldızı oyuncusu Thomas Müller de kayıtsız kalmadı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi 1-0 kazanan temsilcimiz, grupta liderliğini sürdürüyor.
Karşılaşma esnasında yapılan bir hata ise dikkatlerden kaçmamıştı. Statta Galatasaray'ın ilk 11'i yerine, sarı-kırmızılı takımın logosuyla Bayern Münih'in 11'i ekrana yansımıştı. Alman ekibinin yıldız oyuncusu Thomas Müller ise, bu hatayı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
"İnsan bir iç geçiriyor"
Moskova maçı sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bu hatanın sorulması üzerine, "Bayern Münih kadrosu, Galatasaray logosuyla verilince insan bir iç geçiriyor ama bugün sahada galip gelen tüm oyuncularımla gurur duyuyorum" demişti.
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|10
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
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|10
|24
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|10
|20
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|10
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|9
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|8
|11
|11. Menemenspor
|10
|11
|12. İstanbulspor
|9
|10
|13. Denizlispor
|9
|10
|14. Altınordu
|10
|10
|15. Adanaspor
|10
|9
|16. Manisa FK
|10
|9
|17. Bursaspor
|8
|8
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|9
|7
|19. Balıkesirspor
|8
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Man City
|9
|20
|3. Liverpool
|8
|18
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
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|14
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|9
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|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
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|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
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|9
|10
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|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
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|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Osasuna
|10
|18
|3. Real Madrid
|8
|17
|4. Sevilla
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Athletic Bilbao
|9
|16
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|12. Mallorca
|10
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|5
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