banner38

TFF Yayın İhale Komisyonu'nun Riva'daki toplantısı sona erdi

TFF Yayın İhale Komisyonu'nun Riva'daki toplantısı sonrası TFF'den bir açıklama yapıldı.

Spor 28.02.2022, 20:53
TFF Yayın İhale Komisyonu'nun Riva'daki toplantısı sona erdi

Aöıklama şöyle:

Yayın İhale Komisyonu, 28.02.2022 tarihinde saat 15:00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde toplanarak bu güne kadar gelen tüm teklifleri değerlendirmiştir.

Yayın İhalesi Komisyonu oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Komisyonun ihale danışmanı olan IMG Media'nın önerisi, devam eden pandemi sürecinin makro ekonomik koşulların belirsizliğini artırtması sebebiyle ihaleye gelen 3 sezonluk teklifleri değerlendirerek 3 sezon için ihale edilmesine;

2. Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (kısaca Digiturk) tarafından 2.105.000.000+KDV olarak verilmiştir. Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması, önceki dönemlerde Digituk ile ilişkilerde yaşanan sorunlar, Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun kamuoyunda ve toplantılarda bu bedeli kabul etmeyeceklerini beyan etmeleri sebebiyle söz konusu teklifin kabul edilememesine ve teklif verene yazılı olarak bildirilmesine;

3. Ancak yayın hakkı gelirlerinin özellikle Anadolu Kulüpleri başta olmak üzere tüm Kulüpler için en önemli gelir kaynağı olması ve yayın haklarının merkezi olarak pazarlanmasında Türk Futbolunun, kulüplerin ve TFF'nin menfaatlerine öncelik verilerek yayın ihalesi kapsamında ihaleye çıkılan paketlere gelen teklifler değerlendirilmiş olup; bu kapsamda;

A. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-A için belirlenen yayın bedelinin (810.000.000 TL + KDV) dışında başka İstekli'ler tarafından Paket 1-A'ya teklif verilmemiş olduğundan; Paket 1-A kapsamındaki müsabakaların içerisinde 8 adet derbi müsabakasının olması, Paket 1-A yayın hakkını alan kuruluşun haftanın birinci ve üçüncü müsabakalarını seçim hakkı olması ve buna bağlı olarak yayın hakkı sahibi olacak kuruluşun reklam ve abonelik sayılarının diğer paketlere oranla gelirlerinin daha yüksek olacağı ve müsabaka adet ve ağırlığının daha yüksek olacağı göz önünde bulundurulduğunda Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına;

B. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-B için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (500.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (324.000.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

C. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-C için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (30.375.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

D. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-D için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (330.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren TRT (190.400.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine, TRT'nin belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek üçüncü teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (168.7500.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

E. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-E için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (30.000.000 TL + KDV tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (16.200.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

F. Paket 4 kapsamında yer alan Paket 1-B, 1-C, 1-D, 1-E'nin Sözleşmeleri'nin diğer İstekliler ile imzalanmaması ve bu paketlere ilişkin Sözleşmelerin hepsinin Saran ile imzalanması halinde Saran tarafından teklif edilen 553.500.000 TL + KDV üzerinden Sözleşme imzalanması için Saran'a bir hafta süre verilmesine;

G. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-F için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (15.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren TRT (4.080.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

H. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 2 için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (5.000.000 USD + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

İ. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 3 için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (6.000.000 USD + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine, Saran'ın belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek üçüncü teklifi veren Stats Perform (5.000.0000 USD + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

J. Paket 4 kapsamında yer alan Paket 2 ve 3'ün Sözleşmelerinin Digiturk ile imzalanmaması ve bu paketlere ilişkin Sözleşmelerin hepsinin Saran ile imzalanması halinde Saran tarafından teklif edilen 12.000.000 USD + KDV üzerinden Sözleşme imzalanması için Saran'a bir hafta süre verilmesine;

karar verilmiştir.

#TFF #yayın ihalesi
Yorumlar (0)
banner35
5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 26 30
15. Kocaelispor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 26 23
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18