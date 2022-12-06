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TFF saldırganları mahkemeye çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili haklarında 285 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu ilk kez hakim karşısına çıktı.

Spor 06.12.2022, 01:22
TFF saldırganları mahkemeye çıktı

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Cüneyd Uslu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki eski futbolcu ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bazı müştekiler de katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE HAVAYA ATEŞ ETTİM"


Tutuklu sanık Cüneyd Uslu savunmasında "Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim. Binayı görmem mümkün değil. Bu olay büyük bir talihsizliktir. Diğer sanık Oğuzhan yakın arkadaşımın oğludur. Riva'da bana ait yüzen evde oturmaya gittik. Ev iskeleye bağlı vaziyetteydi. Bir ara yiyecekleriniz bitti, Oğuzhan’ı yiyecek almaya gönderdim. Oğuzhan gittikten sonra alkol kullandığım için ruhsatsız tabancayla rastgele ateş ettim. Benim bulunduğum yerden TFF görünmemektedir.  Müştekileri tanımam. Kimseyi öldürmeye kastım yoktu" dedi.  

SANIK KAHKAHA ATTI


Mahkeme başkanının ‘Mermi adamın kulağına kadar gitmiş’ sorusunun ardından sanık kahkaha attı. Sanık Cüneyt Uslu savunmasının devamında "Olay sonrasında biz Oğuzhan ile ayrılmıştık. Mermilerin federasyona isabet ettiğini öğrenince olay yerine geldik polislerle konuştuk. Orada ateş ettiğimi kabul ettim. Suçsuzum beraatimi isterim. Oğuzhan yanıma geldiğinde ateş ettiğimi ve silahı saklaması gerektiğini söyledim. Ben 35 senedir Riva’da yaşıyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. İyi bir futbol severim. Ben toplantı olduğunu bilmiyorum. Çok büyük bir tesadüf. Dünyanın hiçbir yerinde 9 milimetre mermi ile 150 metreden nokta atışı yapacak adam yok" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu "Markete içki almaya gittim. Döndüğümde Cüneyd amca bir hata yaptığını söyledi. Daha sonrasında oradan ayrılıp eve geçtik.  Sanık Cüneyd elindeki silahı bana verdi bir yere sakla ben sonra alırım dedi. Evin arkasındaki domates bahçesinin içine sakladım. Daha sonrasında Cüneyd amcayı bir arkadaşımızın mangal yapacağı yere bıraktım. Ben kendim eve geldiğimde polisin geldiğini gördüm. Daha sonrasında polislerle olay yerine gittik. Televizyonda haber olunca Cüneyd amca olay yerine gelip polise teslim oldu. Müştekileri tanımam. Durduğumuz yerden TFF binası gözüküyordu ancak önümüzde ağaçlar olduğu için neresinin ne olduğunu bilmemiz mümkün değildi. Ben diğer sanığın eylemlerine katılmadım. Suçsuzum beraatimi isterim" dedi.

HAMİT ALTINTOP: BİR KAÇ EL SİLAH SESİ DUYDUM


Müşteki Hamit Altıntop ise, "Olay günü haftalık olağan toplantımız vardı. Kimseden tehdit almamıştım. Bir kaç el silah sesi duydum. Daha ne olduğunu anlamadan kurşun sesi duydum ateş edildiğini düşünerek kendimizi yere attık. Cama dönüp baktığımda kurşun deliği gördüm. Duyduğum sesinde bu kurşuna ait olduğunu anladım. Sanıkları daha önceden görmedim, aramızda herhangi bir husumet yoktur. Şikayetçiyim" dedi.

Diğer müştekilerde şikayetçi olduklarını söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılması ve sanık Cüneyd Uslu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ertelendi.

İDDİANAME


Tutuklu sanık Cüneyt Uslu ve tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. 

Kaynak: NTVSPOR

#tff saldırısı #mahkeme
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