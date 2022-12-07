TFF hakkında çarpıcı iddia: "3 kulübün puanı silinmesin diye lisans süreleri uzatıldı"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ulusal Kulüp Lisans verme süresini üç kez uzatarak bazı takımları kolladığı iddia edildi. Gazeteci Tahir Kum, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda TFF'nin linsans verme süresini üç kez uzattığına dikkat çekerek, yönetime önemli sorular yöneltti.

TFF yöneticilerine dava açılabilir

Tahir Kum, bazı kulüplerin ilerleyen zamanlarda TFF Yönetim Kurulu'nda bulanan yöneticiler hakkında dava açabileceğini öne sürdü. Kum, "Bir gün Süper Lig'den bazı kulüpler bugünkü TFF Yönetim Kurulu'nda yer alanlarla ilgili 'görevi kötüye kullanmaktan' dava açarsa şaşırmam" dedi.

Ertelemenin sebepleri belirsiz

Normalde TFF'nin yeni sezon öncesinde Mayıs ayında kulüplere lisans vermesi gerekiyordu. Ancak TFF, önce Eylül'e sonra da Aralık'a erteledi. Kum, bu ertelemelerin nedenlerini sordu: "Kulüplere 8 Eylül tarihine kadar 'ek süre' tanıyan TFF, bu sezon hangi 'gerekçe' ile kulüplere 23 Aralık tarihine kadar 'ek süre' tanımıştır? Nihai karar verme süreci hangi 'mucbir' sebeple tam 3 defa geçici madde ile ötelenmiştir?"

Üç kulüpten 3 puan silinecek iddiası var

Gazeteci Kum, lisan verilme tarihinin sürekli ertelenmesine dair TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bir dönem başkanlığını yaptığı Gazianten FK ile birlikte Yukatel Kayserispor ve Bitexen Giresunspor ilgisi olup olmadığını sordu. Kum, "Gaziantep FK ile birlikte Kayserispor ve Giresunspor'un mevcut Kulüp Lisans Talimatı'na göre (geçici maddeler hariç) 3'er puanlarının silinmesi gerektiği iddiası doğru mudur? Dahası Gençlerbirliği ve Altay'ın da aralarında olduğu diğer 1.Lig kulüpleriyle birlikte... "

Küme düşenler TFF kapısına dayanır

Büyükekşi yönetiminin görevine eşitlik ve adalet yemini ederek başladığını hatırlatan Tahir Kum, " Peki 'birilerini kurtarma' uğruna talimatları ihlal etmek ligi şaibeli hale getirmez mi? Peki yarın küme düşenler, bu sebeple TFF'nin ve Ankara'nın kapısına dayanmayacak mı? Bu skandal çok baş ağrıdır Sn.Büyükekşi Benden söylemesi..." dedi.

Kum, geçen sezon lisans için bir kez bu sezon içinse 3 kez ek süre verildiğine dikkat çekti.

Mali sorunlar yüzünden başvuramadılar

Kulüplerin kriterleri yerine getirip TFF'ye başvururak Ulusal Kulüp Lisans'ı alması gerekiyor. Bazı kulüpler bu başvuruyu yapıp lisansını alırken, çok sayıda kulüp ise başvuruda bulunmadı. Bu nedenle de TFF 21 Mayıs'taki başvuru süresini önce 24 Eylül'e sonra da 23 Aralık'a erteledi. Kulüpler özellikle mali kriterleri yerine getiremediği için başvuruyu yapamıyor.

İşte Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler

TFF'ye başvuran ve yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüplerin isim listesi şu şekilde:

1. Corendon Alanyaspor

2. Beşiktaş

3. Çaykur Rizespor

4. Demir Grup Sivasspor

5. Fenerbahçe

6. Fraport TAV Antalyaspor

7. Galatasaray

8. Göztepe

9. Araba.com Konyaspor

10. Kasımpaşa

11. Medipol Başakşehir

12. Trabzonspor

13. İstanbulspor

14. Adanaspor

15. Ankara Keçiörengücü

16. Kocaelispor

17. Manisa Futbol Kulübü

18. Yılport Samsunspor

19. Anagold 24Erzincanspor

20. Bodrumspor

21. Bucaspor 1928

22. Isparta 32 Spor

23. Sivas Belediyespor

24. Uşakspor

25. Weecoins Kırklarelispor

Lisans alan kadın futbol kulüpleri

1. ALG Spor

2. Beşiktaş Vodafone

3. Çaykur Rizespor

4. Fenerbahçe

5. Trabzonspor

6. Wulfz Fatih Karagümrük

Ulusal Kulüp Lisans Sistemi'nin Kriterleri

TFF, UEFA Finansal Fair Play Kriterleri'nden yola çıkarak, 2011 yılında bunun yerel versiyonu olan Ulusal Kulüp Lisans Sistemi Kriterleri'ni devreye soktu. Bu kriterlerin temel başlıkları şöyle:

1-Hukuki Kriterler

2-Sportif Kriterler

3-Altyapı Kriterler

4-Personel Kriterler

5-Mali Kriterler

TFF, bu 5 ana kritere göre kulüpleri denetleyip inceledikten sonra uygun olanlara lisans veriyor.

Kaynak: Ajansspor